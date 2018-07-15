Batman Üniversitesinde ’Kara Leke: 15 Temmuz İhaneti’ paneli

BATMAN (İHA) – Batman Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında ’Kara Leke: 15 Temmuz İhaneti’ paneli

düzenlendi.

Batman Üniversitesince Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen ’Kara Leke: 15 Temmuz İhaneti’ Paneli’ konulu panele Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, il protokolü, STK temsilcileri, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Suriye’deki iç savaştan kaçarak Batman’a yerleşen Suriye Şam Emevi Cami Müezzini Münir Abdulcevat’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle panel başladı. Batman Müftüsü Turgut Erhan tarafından şehitler için dua edildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Durmuş, tüm terör örgütlerinin hedefinde sadece Türkiye’nin, İslam’ın ve Müslümanların olduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesi Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez herkesin bir araya geldiğini vurgulayan Durmuş, "FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG, PYD sadece bize saldırıyor. Hiç Hristiyanlara saldırdıklarını gördünüz mü? Hristiyan ile Yahudi ile bilmem neyle birlikte hareket ediyorlar, ortak düşmanları İslam, Müslüman. Ümmetin içine farklı adlarla fitneler sokuyorlar. Türk, Kürt, Sünni, Şii diyerek bölmeye çalışıyorlar. Ama bizler 15 Temmuz gecesi Türk, Kürt, Arap tüm unsurlarıyla hep beraber bir araya gelebildiğimizi gösterdik. Bunu dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs Harbi’nde gördük, son olarak da 15 Temmuz gecesi gördük. Batman’da 15 Temmuz gecesi sabaha kadar herkes nöbet tuttu. Bu bayrağın sadece seccade için yere inebileceğini o gece gösterdik. 17-25 Aralık’la geldiler, Gezi Olayları’yla geldiler, 15 Temmuz’la geldiler ama başaramadılar. Allah’ın izniyle başaramayacaklar da" diye konuştu.

Konuşmaların ve sunumun ardından panele gelenlere plaket takdim edildi.