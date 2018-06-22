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22 Haziran 2018 14:34

Batman’a modern çöp konteynırları

Batman Belediyesi daha temiz bir kent için yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Batman’a modern çöp konteynırları

22 Haziran 2018 14:34


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 bin 500 litre kapasiteli yer üstü çöp konteyneri alımı gerçekleştirerek ihtiyaç duyulan noktalara montajını yapıp Batmanlıların hizmetine sundu. Görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla şehre farklı bir estetik sunmak amacıyla yeni alınan çöp konteynerleri ana arter üzerinde, çöplerin yoğun olduğu bölgelere monte edildi. Kapalı sistemi sayesinde kötü koku ve sinek oluşumunu en aza indirecek olan çöp konteynerinin çöp yoğunluğunun bulunduğu ana arter ve iş yeri önlerine yerleştirildiğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Her şeyin en iyisini hak eden Batmanlı vatandaşlarımızın daha temiz bir kentte yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Batman tertemiz bir il olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizler de bu yöndeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Tüm yapılan çalışmalarımız Batman ve Batmanlılar içindir” dedi.




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