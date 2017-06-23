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23 Haziran 2017 13:42

Batman’da 2 bin 450 kök kenevir ele geçirildi

Batman merkeze bağlı bir köyde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 450 kök kenevir ele geçirildi.

Batman’da 2 bin 450 kök kenevir ele geçirildi

23 Haziran 2017 13:42


Batman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan şahıs ve şahıslara yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkez Yaylıca köyü ve mezraları mülki sınırları içerisindeki arazilerde narkotik tespit ve değerlendirme planına göre yapılan kontroller sonucunda, ekin tarlası ve sebze bahçesi içerisinde yapılan aramada, 2 ayrı olayda toplam 2 bin 450 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip imha edilmiştir. Olaya karışan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.




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