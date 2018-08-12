Batman’da 50 yetim öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından hazırlanan, Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesinin desteğiyle hayata geçirilen "103 Yıl Sonra Yeniden Kardeşlik için Çanakkale’deyiz" projesi kapsamında kentteki dezavantajlı 50 yetim öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı. TÜRKAB Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, belediye önünde düzenlenen uğurlama töreninde, daha önce ihtiyaç sahibi dezavantajlı öğrenciler ile Batman Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri seçtiklerini bu kez de yetim öğrencileri Çanakkale’ye götürdüklerini söyledi.

Çanakkale’nin, kardeşliğin pekiştirilmesindeki en önemli yer olduğunu vurgulayan Temiz, "Amacımız, çocukların dünyaya farklı bir açıdan bakmalarını sağlamak, ülkemizin kilit taşının neresi olduğunu onlara göstermektir. Bu gençlerimiz oradan dünyaya ve ülkemize çok daha geniş ve farklı bir açıdan bakacak. Orada kardeşliğin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Bu toprağın gerçek sahiplerinin kim olduğunu Batmanlının, Diyarbakırlının, Hamalının, Ciddelinin, Kosovalının hiçbir farkının olmadığını göstereceğiz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçlerin bugün yeniden sahneye çıktıklarına dikkat çeken Temiz, şunları kaydetti:

"Bu kez de ekonomik savaş başlattılar. 103 yıl önce Çanakkale’de nasıl bunları tarihin karanlıklarına gömdüysek bugün de aynı şekilde bu hain şer odaklarını tarihin derinliklerine gömeceğiz. Dün olduğu gibi bugün yine aynı senaryo sergileniyor ama biz 1915’teki ruhu 15 Temmuz’da nasıl canlandırdıysak bugün yine aynı ruhu yeniden Çanakkale’de canlandıracağız."

Öğrenciler, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Dursun’un okuduğu duanın ardından Çanakkale’ye uğurlandı.