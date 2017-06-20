Batman’da bayramda otobüsler ücretsiz

Bayram arifesinden itibaren bayram süresince belediyeye ait tüm otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kaydeden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Batmanlıların, Bayramın ruhuna uygun olarak ulaşımlarına olanak sağlamak amacıyla otobüs seferlerimizi bayram arifesi ve bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet vermesi için talimat verdim. Vatandaşlarımızın eş, dost ve akrabalarına yapacakları ziyaretlere kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir karar aldık” dedi.

Mezarlıklara ücretsiz özel otobüs

Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilmelerinde kolaylık sağlamak amacıyla Batman’da bulunan Mezarlıklara ücretsiz özel sefer düzenleyecek. Ramazan Bayramını kutlayacağımız 25 Haziran 2017 öncesi Aksoy, vatandaşların vefat eden yakınlarını mezarlıklarda daha rahat bir ortamda ziyaret edebilmelerine olanak sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alınması konusunda ilgili müdürlüklere talimat verdi. Batmanlıların Belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacağı bayram arifesinde sıkıntı yaşamamaları için mezarlıklara ücretsiz olarak sefer düzenleneceğini kaydeden Aksoy, “Vatandaşlarımız mezarlıklara daha rahat gidebilmeleri için ilgili arkadaşlara talimat verdim. Bu sebeple sadece mezarlıklarımıza sefer düzenleyeceğiz. Şehrimizin değişik noktalarından mezarlıklarımıza ulaşım sağlanması için ücretsiz olarak sefer düzenleyeceğiz” diye konuştu.