Batman’da ‘Gönül Köprüsü’ iftarı

Batman’da “Gönül Köprüsü Projesi” çerçevesinde, iftar programı düzenlendi. TP Kristal Park Tesisleri’nde düzenlenen programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kozluk’taki terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın ve askerlerin ailesine başsağlığı dileyerek, “Böyle haberlerin alınmadığı, çok farklı gündemlerin olduğu bir Batman ve Güneydoğu’yu hasretle arzuluyoruz. Bu yönde de her türlü çabayı sarf ediyoruz. İnşallah gelecek günler çok daha güzel olacak, çok daha huzurlu olacak. Huzurun olduğu yerde ekonomik gelişme oluyor, huzurun olduğu yerde gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlıyoruz. Bu imkanlardan ülkemizin dört bir yanının istifade ettiği gibi Batmanımızın da istifade etmesi lazım” dedi.

“Kardeşliğe sahip çıkarak Ramazan’ın hakkını veririz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise, Bursa ve Batman arasındaki kardeşlik ve gönül köprüsünün 80 milyon insana yeni bir bakış açısı ve yeni bir değer katacağına inandığını ifade etti. Müezzinoğlu, “Bu da özü itibari ile kardeşliğimizdir. Bu kardeşliğimize sahip çıkarak inanıyorum ki, hem bu mübarek Ramazan’ın hakkını vermiş oluruz hem de inandığımız bu medeniyet için sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz” dedi.

“Batmanlılarla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, Bursa olarak her zaman Batmanlılarla birlikte olmaktan büyük bir gurur duyduklarını anlatarak, şunları söyledi:

“Özellikle son bir buçuk yılda 3 defa geldiğimiz Batman’a ve Gönül Köprüsünü kuran başta değerli Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ile destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizlere düşen bu güzel tabloları oluşturmaktır.”