Batman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, Batman istikametinden Siirt istikametine giden Rıdvan İpek (29) idaresindeki 34 LJ 0617 plakalı otomobil, mucurlu yolda kontrolden çıkarak karşı yönde ilerlemekte olan Sabri Keskin (30) idaresindeki 27 C 9444 plakalı otomobile çarptı. Kazada Rıdvan İpek olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Sabri Keskin (30) ile Hasine Keskin (13), Zeynep Keskin (9) ve Özlem Keskin (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Batman’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, Özlem Keskin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada ölen Rıdvan İpek’in cenazesi ise Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.