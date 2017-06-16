Batman’da LYS’ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (2017-LYS) 17-18 Haziran Cumartesi-Pazar günlerinde yapılacağını kaydeden Başkanvekili Aksoy, “Yıl boyunca LYS sınavına hazırlanan öğrencilerimizin sınavlarına mani olabilecek ses ve gürültü kirliliğinden uzak durulması gerekmektedir. İnşaat gürültüsü, klaksonların çalınması gibi hareketler sınava girecekleri ciddi anlamda sıkıntıya düşüreceğinden bizler de Batman Belediyesi olarak sınavların yapılacağı okul çevrelerinde gürültüye sebebiyet verecek çalışmalarımızı sınav saati boyunca askıya alacağız. Sınava gireceklerin ulaşımla ilgili sorun yaşamamaları konusunda tüm otobüslerimizi seferber edeceğiz. LYS sınavına gireceklerin sınav giriş belgesini göstermeleri halinde tüm otobüslerimizden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. LYS sınavına gerecek bütün adaylara başarılar diliyorum” dedi.