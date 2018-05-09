Batman’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kentte bir sitenin istinat duvarı çöktü, bir evi ise su bastı.

Batman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Çamlıtepe Mahallesi’ndeki bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bazı ağaçlar göçük altında kaldı. Site sakinlerinden Emre Butekin daha önce yetkililere yol seviyesinin yükseltilmesinden dolayı çağrıda bulunduklarını belirterek, “Yaklaşık bir saatlik yoğun yağıştan dolayı duvarımız çöktü. Duvarımızın çökmesinin diğer bir nedeni yolun duvarımızın üstüne çıkmasıdır. Yolun seviyesinin duvarımızın üzerine çıkarılmasıdır. Yol çalışması yapılmadan önce yetkililere bunu söyledik. Yolun seviyesinin aslında daha düşük olması gerekiyordu. Ama seviyeyi dolgu ile beraber yükselttiler. Yetkililere sözlü olarak birkaç defa söyledik. Yapacaklarını söylediler ama maalesef gecikti. Bununla beraber duvarımız da çöktü. Yaklaşık 200-300 metrekarelik duvarımız vardı. Duvarın yanında aslında ağaçlarımız var. Yaklaşık 15-20 ağacımız var 4-5 yaşında. Onları büyüttük, suladık ama maalesef şuanda hepsi kırılmış durumda. Bir mağduriyetimiz var. Bu yağışın etkisi ile oldu ama öncesi de var” dedi.

Evi su bastı

Çarşı Mahallesi 703’üncü sokakta ise bir evi yağmur suları bastı. Ev sahibi Bedia Önen isimli vatandaş, çocuğunun yağmur yağmasını çok istediğini ancak evlerine yağmaması için dua ettiğini söyledi. Yağmur yağdığı zaman çocuklarını evden çıkardığını belirten Önen, “İşte görüyorsunuz evin halini. Perişan olduk. Ev sallanıyor, resmen yağmur evimize geliyor. Çok zor durumdayız. Maddi ve manevi çok yardıma ihtiyacımız var. Gerçekten bu evde yaşanılmıyor ama ne yapalım çaresiziz. Gerçekten çok zor durumdayız. Küçük çocuğum o kadar yağmurun yağmasını istedi. Diyor; Allah’ım yağmur dışarıda yağsın ama bizim evde yağmasın. O beni çok bitiriyor ve gerçekten çok üzülüyorum. Yardım eli uzatılmasını istiyorum. Evin içinde yağmur yağdı. 1 saat evin içinde duramadık korkuyoruz. Çünkü ev çürük, ev sağlam değil. Korkuyoruz çocuklarımı dışarı çıkarıyorum. Ev düştü düşecek, acil yardım istiyoruz” diye konuştu.