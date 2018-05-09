Batman’da şehir içi otobüs kartları yenileniyor

Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2016 yılından önce çıkan “Tam Kartların” kullanım sürelerinin dolmasından dolayı yenilenmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların mağdur olmaması için Dicle Kart sahiplerinin nüfus cüzdanlarını getirmeleri halinde kartların değiştirilebileceği kaydedilen açıklamada, “15 Haziran 2018 tarihine kadar Belediye Dicle Kart birimimize ücretsiz olarak kart değişimi yapılacaktır. Yoğunluğa sebebiyet verilmemesi ve vatandaşlarımızın otobüslerde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için kart değişimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir” dedi.