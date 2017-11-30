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30 Kasım 2017 13:04

Batman’da Şehit Aybüke Yalçın oryantring turnuvası

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Şehit Aybüke Yalçın Oryantring Turnuvası” büyük bir çekişmeyle sona erdi.

Batman’da Şehit Aybüke Yalçın oryantring turnuvası

30 Kasım 2017 13:04


16 Mayıs Şehir Stadyumu ve çevresinde yapılan yarışmaya 6 kategoriden 100’e yakın sporcu katılım sağladı. Küçük erkek-kız, yıldız erkek-kız ve genç erkek-kız kategorilerinde yapılan yarışmada takım ve ferdi olarak dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Her fırsatta Şehit Aybüke Yalçın anısına sahip çıktıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, birçok kategoride turnuva düzenlediklerini ifade söyledi. İl Müdürü Eren, “Batman’da belirli branşların dışında farklılaşma adına sayısız etkinliğe imza atmaya devam ediyoruz. Oryantring sporu gerçekten de heyecanlı ve zevkli bir spor. Katılım sağlayıp sadece yapanlara teşekkür ediyorum” dedi.




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