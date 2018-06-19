Batman’da yavru tilkiler doğaya bırakıldı

Alo 153 şikayet hattına gelen ihbarla ekipler, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesi Cami mezrasında, annelerini yitiren 5 yavru tilkinin olduğu bilgisini aldı. Tilki yavrularını bulundukları yerden alan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan bakım evine getirerek genel bir muayeneden geçirip beslenmelerini sağladı. Batman Belediyesi Hayvan Bakım Evinde bir süre bakımları yapılan yavru tilkiler sağlıklı ve kendi başlarına beslenecek durama gelmeleri nedeniyle tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.