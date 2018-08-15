Batman’daki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Sason’a bağlı Yolüstü köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Çalışırlar ve Çayırlı köylerine doğru ilerledi. Orman Müdürlüğü personeli, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan 300 kişilik ekibin sabaha kadar yoğun çaba sarf ettiği orman yangınını söndürme çalışması sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında yaklaşık 17 hektarlık ormanlık alanın yandığı öğrenildi.