Batman’ın gürültü haritası çıkarılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK-Mam arasında imzalanan “Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında karayolu ve demiryolu, sanayi ve eğlence tesislerindeki gürültü envanteri tespitine başlandı. Batman Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin desteği ve katılımıyla gerçekleştirilen ölçüm çalışmaları sonucunda Batman il sınırları içinde karayolu, sanayi ve eğlence tesisleri için gürültü haritaları oluşturulacak. Bu kapsamda Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Bulvarı, TPAO Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı, Yunus Emre Bulvarı, Demokrasi Bulvarı, Güney Bulvarı, Özgürlük Bulvarı. Körük Caddesi ve Milli Egemenlik Bulvarı’nda 24 saat esaslı araç yoğunluğu ölçümüne başlandı.