Batmanlı balıkçı bir ayda 15 ton balık satıyor

Batman’da yıllardır balık satışı yapan bir işletmeci ayda 15 ton balık sattığını bildirdi.

GAP Mahallesinde balık evi işleten Kerem Çimen isimli balıkçı, yıllardır Batman’da balık satışı yaptığını ve vatandaşlarını güvenini kazandığı için iyi satış yaptığını söyledi. Tezgahında 17 çeşit balık olduğunu belirten Çimen, balıkları günlük olarak Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’den soğutmalı araçlarla Batman’a getirdiğini söyledi. Kentte 3 ayrı balık satış noktasının olduğunu anlatan Çimen, "Balık fiyatlarımız çevre illere nazaran uygundur. Yıllardır balıkçılık yapıyorum vatandaşların güvenini kazandığım için taze balık almak için benim tezgahımı tercih ediyorlar. Deniz balıkları dışında tatlı su balıklarını da satıyoruz günde ortalama 500 kilogram balık aylık ise 15 ton balık satışı yapıyorum" dedi.