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03 Aralık 2017 17:31

Batmanspor Kadın Futbol Takımı fark attı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3.

Batmanspor Kadın Futbol Takımı fark attı

03 Aralık 2017 17:31

Ligi 8. Grupta mücadele eden 1955 Batmanspor Kadın Futbol takımı, ligin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Van Yolspor Kadın Futbol takımını 9-0 mağlup etti.


Maça hızlı başlayan 1955 Batmanspor 12. dakikada İpek Akın’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren 1955 Batmanspor Kadın Futbol takımı16. dakikada Gizem Yarlıgaç, 17. dakikada İclal Çiftçi, 20. dakikada Suzan Sayaca ve 38. dakikada İpek Akın’ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. İkinci yarıya da çok hızlı başlayan 1955 Batmanspor 56. dakikada Suzan Sayaca, 63. dakikada Hamide Şeylan ve 79. dakikada Efsun Oğuz’un ayağından bulduğu gollerle sahadan 9-0 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı.




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