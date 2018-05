BATSO’da ihracat destekleri istişare toplantısı yapıldı

BATSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, BATSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Daire Başkanı Yusuf Yıldız, Dış Ticaret Uzmanlarından oluşan ekip ve ilimizde ihracat yapan firma yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Demir, “İlimizdeki ihracat rakamları bundan dört yıl öncesinde bir düşüş göstermiş olmasına rağmen her geçen yıl artış göstermiştir. Her ne kadar bölgemizde yaşanan bir takım terör ve savaş gibi tatsız olaylar ihracatçılarımızın çalışmasını engellemiş, ihracat rakamlarının azalmasına sebep olmuşsa da, son dört yılda sürekli artış göstererek 2017 yılı ihracat rakamı 37 milyon dolara taşınmıştır. Bu rakam ülkemiz genelindeki ihracat rakamlarına göre iyi bir oran. Bu rakamın daha üst seviyelere taşınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sanayicilerimiz genellikle sınır ülkelerimize ihracat yapmaktadır. Üretim yapılan ürün çeşitliliğini ve mevcut üründeki kotayı yükselterek şimdilik yakına yaptığımız ihracatı daha uzak ülkelere ve daha yüksek seviyelere taşımak en büyük hedefimizdir. İhracat yapabilmek için devletin desteği her zaman önemlidir. Maddi desteklerin yeterli olması, bunların prosedürlerinin uygulanabilir olması ihracat yapan firmaların önünü açmada önemli bir faktördür. İhracatta rahatlık sağlanması için desteklerdeki aşamalar kolaylaştırılmalı ve şartlar uygulamalara paralel olmalıdır” dedi.

Toplantıya katılan ihracat firmalarının devlet destekleri ve uygulamalarına ilişkin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ve uzaman ekip, sorulara cevap vererek, çözülemeyen sorunları çözülmek üzere not ederek gereken çalışmaların yapılacağını belirtti. Toplantının amaçları hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, “Bakanımızın talimatıyla Türkiye’deki bütün illerde firmaları yerinde ziyaret etme şeklinde bir program gerçekleştirdik. Firmaları yerinde ziyaret ediyoruz, sorunlarını yerinde onlarla birlikte değerlendiriyoruz. Diğer bakanlıklarla ilgili sorunları ise diğer bakanlıklar nezdinde takip ediyoruz. Şu ana kadar bu çalışmalarımız nezdinde 3 bine yakın sorun çözüldü. Amacımız sanayicilerimize destek sağlayarak ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaktır. Batman’da sanayi açısından çok büyük bir gelişme var. Yalnız Batman ekonomik olarak daha üst seviyelerde bir il olmasına rağmen, bu ekonomik canlılığı yansıtan bir tabloyla karşılaşamıyoruz. Batman 6’ncı bölge illerinde en fazla teşvik belgesi alan 3’ncü il. Teşvik belgesi geleceğin habercisidir ve bu belge önümüzdeki 3-5 yılda yatırıma, istihdama, ihracata, üretime dönüşme potansiyeli de taşıyor. Dolayısıyla Batman sanayisi açısından çok büyük bir gelişme var demektir” diye konuştu.