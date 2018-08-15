Boğulmak üzere olan iki çocuğu kurtardı

Edinilen bilgilere göre olay, Sason ilçe girişindeki Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta olan çocuğunu Sason Devlet Hastanesine götürmek isteyen 62 yaşındaki Naif Doğan, 13 yaşındaki Habip Çelik ile 14 yaşındaki Arafat Haykır’ın suda boğulmak üzere olduğunu fark etti. Hemen aracını durdurarak Sason Çayı’nda boğulmak üzere olan iki çocuğu kurtarmak için suya atlayan Naif Doğan, her iki çocuğu da sudan çıkarmayı başardı. Boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğu Sason Devlet Hastanesine kendi aracıyla götüren Naif Doğan, Sason’da günün kahramanı ilan edildi. Sason Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Habip Çelik ve Arafat Haykır, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren iki çocuktan 13 yaşlarındaki Habip Çelik’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 14 yaşındaki Arafat Haykır’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.