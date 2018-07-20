Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 13:55

BÜ Rektörü Aydın Durmuş, İsrail’in Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı kınadı

İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası’nın evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

BÜ Rektörü Aydın Durmuş, İsrail’in Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı kınadı

20 Temmuz 2018 13:55

Dr. Aydın Durmuş, bu yasa ile İsrail vatandaşlarının Filistinlilerin haklarını dahi yok saydığını, yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanmasının ise çağdışı ve ırkçı bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, İsrail’in Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı kınadığını söyledi.


Rektör Durmuş yaptığı açıklamada bu çağdışı uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Durmuş, "Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi, aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağdışı ve ırkçı bir yaklaşımdır. İsrail hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukukdışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyor ve tüm ulusal ve uluslaraarası kurumları ve insanlığı bu yasayı kınamaya ve yaptırım uygulamaya davet ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç