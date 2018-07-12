Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:57

Damla Projesi’nin gönüllü elçileri Gercüş’te

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi kapsamında aralarında yabancı uyruklu üniversiteli gençlerin de olduğu 80 öğrenci Gercüş’e geldi.

Damla Projesi’nin gönüllü elçileri Gercüş’te

12 Temmuz 2018 10:57


İlk olarak okul duvarlarında boyama etkinliği gerçekleştiren grup daha sonra ilçede bulunan Kur’an kursunu ziyaret etti. Grup daha sonra Kırkat Gölet’inde bulunan mesire alanın içindeki çöpleri topladı. Proje Eğitmeni Erol Öztemur, “Şuan Batman ve Mardin arasında ikili bir program yapıyoruz. Bu arkadaşlar Türkiye’nin farklı üniversitelerinde okuyan yerli ve yabancı gençler. Kendileri bakanlığımızın düzenlemiş olduğu projeye 10 günlük süre ile katılıyorlar. Buralarda bizler bu ülkenin gençleri olarak memleketimizde gidilemeyeceğin yerin olmadığını öncelikle göstermek adına ve bu bölgelerdeki insanlara devletimizin getirdiği hizmetlerin yanında gönül köprüleri kurmak adına beraberiz. Bizler ilk köprüyü kuracağız. Umuyoruz ki buradan dönen arkadaşlar kendi illerinde bu bölgeyi anlatarak güzelliklere vesile olup, bu bölgelerde çalışmaya gelen insanlara daha umut dolu bir yolculuk, daha mutlu dolu bir serüven yaşaması için rehberlik edecekler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç