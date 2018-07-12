Damla Projesi’nin gönüllü elçileri Gercüş’te

İlk olarak okul duvarlarında boyama etkinliği gerçekleştiren grup daha sonra ilçede bulunan Kur’an kursunu ziyaret etti. Grup daha sonra Kırkat Gölet’inde bulunan mesire alanın içindeki çöpleri topladı. Proje Eğitmeni Erol Öztemur, “Şuan Batman ve Mardin arasında ikili bir program yapıyoruz. Bu arkadaşlar Türkiye’nin farklı üniversitelerinde okuyan yerli ve yabancı gençler. Kendileri bakanlığımızın düzenlemiş olduğu projeye 10 günlük süre ile katılıyorlar. Buralarda bizler bu ülkenin gençleri olarak memleketimizde gidilemeyeceğin yerin olmadığını öncelikle göstermek adına ve bu bölgelerdeki insanlara devletimizin getirdiği hizmetlerin yanında gönül köprüleri kurmak adına beraberiz. Bizler ilk köprüyü kuracağız. Umuyoruz ki buradan dönen arkadaşlar kendi illerinde bu bölgeyi anlatarak güzelliklere vesile olup, bu bölgelerde çalışmaya gelen insanlara daha umut dolu bir yolculuk, daha mutlu dolu bir serüven yaşaması için rehberlik edecekler” dedi.