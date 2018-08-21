Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olay akşam saatlerinde Batman kent merkezi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde meydana geldi. 4 aydan bu yana eşi ile ayrı yaşayan Cahide İnan boşanmak istiyordu. Cadde ortasında eşi ile karşılaşan Cahide İnan 6 yaslarındaki kızı ile hemen en yakındaki markete sığındı. Markete koşarken eşi Abdurrahman İnan tarafından kovalanan Cahide İnan kızının gözleri önünde defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan ağır yaralı Cahide İnan kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.