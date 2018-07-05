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05 Temmuz 2018 16:00

Gercüş’te çiftçilere eğitim

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçilere, bağlardaki hastalıklara karşı eğitim veriliyor.

Gercüş’te çiftçilere eğitim

05 Temmuz 2018 16:00


Gercüş’te, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası tarafından çiftçilere, bağlardaki hastalıklara karşı eğitim veriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ramazan Aslan, "Bakanlığın bağ entegre mücadelesi kapsamında yaklaşık 2 yıldır bu bahçelerde entegre mücadelesi yürütmekteyiz. Bu mücadeleyi yürüttüğümüz andan itibaren şubat ayında hasat zamanına kadar haftalık gelip kontrollerimizi yapıp hem çiftçilerimizle birlikte hem arazimizi gezip hem hastalık zararları konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Bu çalışma sayesinde bağlarımız hastalılardan korunup temiz bir verim alınıyor" dedi.




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