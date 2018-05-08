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08 Mayıs 2018 15:58

Gercüş’te doğal mantar bolluğu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bol mantar sezonu yaşanıyor.

Gercüş’te doğal mantar bolluğu

08 Mayıs 2018 15:58


İlkbahar ve son baharda toprak altından çıkan ve insanların ormanlarda bulmak için büyük çaba sarf ettiği mantarda bu sene bolluk yaşanıyor. Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bulunan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kalkarak mantar toplamaya gidiyor. Toplanan mantarlar, kilogramı 15 ile 20 TL arasında satılıyor. Akyar Köyü Muhtarı Osman Gülen, “Bu sene yağışların iyi olduğundan dolayı mantar toplama çok iyi gitti. Bu mantarların tadı bambaşkadır, tamamen doğaldır” dedi.


Köy sakinlerinden Bayram Avcı ise, “Her gün mantar toplamaya geliyoruz. Doğal köy mantarlarıdır bunlar. Bu mantar hiçbir yerde bulunmaz” diye konuştu.




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