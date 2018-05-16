Gercüş’te miniklerden ‘Okuma Bayramı’ etkinliği

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Gercüş İlçe Kaymakamı Ünal Koç, Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Okul Müdürü Edip Ekmen, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı. Etkinlikte miniklerin hazırlamış oldukları çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Programda, öğrencilerin sınıf öğretmenleri Hanife Çolak, Hilal Korkmaz, Sibel Sarı nezaretinde hazırladıkları dans gösterileri ve Barışmanço’nun sarı çizmeli Mehmet ağa şarkısını seslendirmesi ve gösterisi seyircilerden büyük alkış aldı. Program sonunda 1. sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan resimli madalyalar öğrencilere takıldı.