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16 Mayıs 2018 10:46

Gercüş’te miniklerden ‘Okuma Bayramı’ etkinliği

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu 1 sınıfı öğrencileri için ’okuma bayramı’ etkinliği düzenledi.

Gercüş’te miniklerden ‘Okuma Bayramı’ etkinliği

16 Mayıs 2018 10:46


Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Gercüş İlçe Kaymakamı Ünal Koç, Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Okul Müdürü Edip Ekmen, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı. Etkinlikte miniklerin hazırlamış oldukları çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Programda, öğrencilerin sınıf öğretmenleri Hanife Çolak, Hilal Korkmaz, Sibel Sarı nezaretinde hazırladıkları dans gösterileri ve Barışmanço’nun sarı çizmeli Mehmet ağa şarkısını seslendirmesi ve gösterisi seyircilerden büyük alkış aldı. Program sonunda 1. sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan resimli madalyalar öğrencilere takıldı.




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