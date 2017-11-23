Güzellik merkezinden öğretmenlere jest

Batman Belde Mahallesinde bulunan güzellik merkezi, öğretmenlere jest yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmene ücretsiz cilt bakım ve cilt analizi hizmeti verileceğini duyuran güzellik merkezi böylelikle öğretmenlere bir destek sunmayı amaçlıyor. Güzellik merkezi işletmecisi Emine Yıldırım, “24 Kasım Öğretmenler Gününe özel öğretmenlerimize güzellik merkezinde cilt bakımı ve cilt analizi ücretsiz uyguluyoruz. Öğretmenlerimiz bizim için önemlidir ve değerlidir. Öğretmenlerimiz için aynı zamanda Kasım ayına özel yüzde 40 indirimle lazer epilasyon olanağı sağlıyoruz. Bütün öğretmenlerimizi güzellik merkezimize davet ediyoruz. Bu anlamlı günde onlara vereceğimiz destekten dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.