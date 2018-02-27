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27 Şubat 2018 17:08

Hentbol takımı farklı skorla kazandı

Hentbolda süper lige çıkmak için mücadele veren Batman Belediyesi Erkek Hentbol takımı evinde konuk ettiği Marmara Üniversitesi Hentbol takımını 41-18 yendi.

Hentbol takımı farklı skorla kazandı

27 Şubat 2018 17:08


Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi Can Çağnay sezonunda Şampiyonluk mücadelesi veren Erkek Hentbol takımı, ligin 15. hafta mücadelesinde konuk ettiği Marmara Üniversitesi Hentbol takımını farklı bir skorla mağlup ederek yoluna devam etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Hentbol takımı ilk yarıyı 20-8 önde bitirdi. İkinci yarıda tamamı gençlerden oluşan bir kadroyla sahaya çıkan Erkek Hentbol takımı, maçı da 41-18 kazanmasını bildi. Farklı bir skorla alınan bu maçla puanını 28’e yükselten takım, 15. hafta sonunda ligde ikinci sırada ki yerini korumuş oldu. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Erkekler Hentbol takımının bir sonraki karşılaşması deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile gerçekleşecek.




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