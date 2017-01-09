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09 Ocak 2017 11:40

Hırsızlar park halindeki aracın tamponunu çaldı

Hırsızlar park halindeki aracın tamponunu çaldı

09 Ocak 2017 11:40

Batman’da hırsızlar, park halindeki otomobilin tamponu çalarak, kayıplara karıştı.
Olay, Çamlıtepe Mahallesi 4009’uncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmus Özmen akşam saatlerinde 06 LBG 72 plakalı aracını apartmanın önüne park etti. Sabah işe gitmek için aracına giden Özmen, aracının tamponun çalındığını fark etti. Durumu polise bildiren Özmen, akşam her zamanki gibi arabayı evimin önüne park ettiğini ve sabah dışarı çıkmak için arabaya gittiğinde ise tamponun olmadığını fark ettiğini kaydetti. Tamponun plakayla beraber çalındığı anlatan Özmen, plakanın farklı yerlerde kullanılmasından korktuğunu ve hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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