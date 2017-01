Dicle Elektrik tarafından her fırsatta yapılan uyarılara rağmen ev ve işyerlerini elektrik sobalarıyla ısıtanların oluşturduğu aşırı yük, Batman’da bulunan Petrol Mahallesinin trafosunun cayır cayır yanmasına neden oldu.

Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Batman’ın Petrol Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda evin elektrik aldığı trafo, aşırı yüklenme sebebiyle yanmaya başladı. Trafoda patlamaların ardından başlayan yangın, kısa sürede yerdeki panoya da sıçradı. Trafo ve panonun bulunduğu elektrik direği adeta ateş topuna dönerken, mahallenin elektriği kesildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin çabaları sonunda yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.



“10 günde 10 trafo yandı”

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Faruk İşlek, 2016 yılında aşırı yüklenme ve israf nedeniyle 178 adet, 2017 yılının ilk 10 gününde ise Petrol mahallesindeki ile birlikte 10 trafolarının aşırı yüklenme yüzünden yandığını belirtti. İşlek, tüm uyarılarına rağmen ısınma amaçlı kullanımdan kaynaklanan aşırı yüklenme ve israfın devam ettiğini belirterek, bunun hem ülke ekonomisine zarar verdiğini hem de diğer müşterilerinin sağlıklı enerji almasını engellediğini söyledi.



“Artık trafo yetiştirilemiyor”

İl Müdürü Faruk İşlek, 2016 yılının Eylül-Ekim döneminde 100 milyon kWA olan Batman’daki aylık elektrik tüketiminin havaların soğumaya başlamasıyla tırmanışa geçtiğini ve şu anda aylık tüketimlerinin 230 milyon kWA’ya ulaştığını aktardı. Tüm uyarılarına rağmen elektriğin israf edildiğini, aşırı yüklenme nedeniyle çok sayıda arızanın meydana geldiğini ve bu yüzden de müşterilerinin mağdur olduğuna işaret eden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü İşlek, bu sebeple artık trafo yetiştirememekten yakındı.



“Ülkedeki her vatandaşı etkiliyor”

Yüzde 75’i bulan kayıt dışı elektrik kullanımıyla ilgili tavizkar davranmayacaklarını da kaydeden İşlek, “Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili mücadelemiz sürecek. Kaçak elektrik kullanımı aşırı tüketim ve israfı da beraberinde getiriyor. Bu durum ülkedeki her vatandaşı etkiliyor. Maddi kayıpların yanı sıra vatandaşların elektriksiz kalmasına da neden oluyor. Kaçak elektrik kullanmayalım, israftan kaçınalım, kimseyi de mağdur etmeyelim” dedi.