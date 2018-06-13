Kaymakam Beyaz, ADEM merkezinde incelemelerde bulundu

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Beyaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen kaymakamlık tarafından organize edilen, ADEM’in bir an önce faaliyete geçmesi için yapılan çalışmalara hız verilmesini istedi. ADEM’in ilçedeki kadınlara önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Kaymakam Beyaz, “ADEM projesi ile ilçemizdeki kadınların kişisel gelişimlerini tamamlamaları ve mesleki yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra hobi amaçlı sanatsal beceri kazanmak isteyen hanımları da kapsayacak eğitimler ve kurslar verilmesi bu sayede özgüven sahibi bireyler olmaları sağlanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda Aile Destek ve Eğitim Merkezinde el sanatlarına dayalı çeşitli alanlarda kurslar ve kişisel gelişim seminerleri verilecek, hanımlarımızın da aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri alanlarda mesleki eğitimler almaları sağlanacaktır” dedi.