Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 12:06

Kaymakam Beyaz, ADEM merkezinde incelemelerde bulundu

Batman’ın Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, yapımı devam eden Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nde (ADEM) incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Beyaz, ADEM merkezinde incelemelerde bulundu

13 Haziran 2018 12:06


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Beyaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen kaymakamlık tarafından organize edilen, ADEM’in bir an önce faaliyete geçmesi için yapılan çalışmalara hız verilmesini istedi. ADEM’in ilçedeki kadınlara önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Kaymakam Beyaz, “ADEM projesi ile ilçemizdeki kadınların kişisel gelişimlerini tamamlamaları ve mesleki yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra hobi amaçlı sanatsal beceri kazanmak isteyen hanımları da kapsayacak eğitimler ve kurslar verilmesi bu sayede özgüven sahibi bireyler olmaları sağlanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda Aile Destek ve Eğitim Merkezinde el sanatlarına dayalı çeşitli alanlarda kurslar ve kişisel gelişim seminerleri verilecek, hanımlarımızın da aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri alanlarda mesleki eğitimler almaları sağlanacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç