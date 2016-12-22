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22 Aralık 2016 11:48

Lise öğrencilerine zararlı alışkanlıklar konulu seminer verildi

Lise öğrencilerine zararlı alışkanlıklar konulu seminer verildi

22 Aralık 2016 11:48

Batman’da özel bir lisede eğitim gören öğrencilere zararlı alışkanlıklar ve obezite ile mücadele konulu seminer verildi.
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi konferans salonunda verilen seminere öğrenciler ve rehber öğretmenleri katıldı. Zararlı alışkanlıklar ve obezite ile mücadele konusunda öğrencileri bilgilendiren uzmanlar, bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda da uyarıda bulundu.
Rehber öğretmeni Şükran Yakut Demir, zararlı maddelerle mücadele ve akıllı ilaç kullanımıyla ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlediklerini söyledi. Demir, "Öğrencilerimiz bu maddelerle ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenledik. Yaş gurupları 14-20 yaş arası değişen ve çok ciddi anlamda bir hastalık haline geldiği için bizde tedbir amaçlı bilgilendirme çalışması yaptık. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum çünkü çok güzel bir seminer oldu” dedi.



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