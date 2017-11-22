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22 Kasım 2017 16:55

Minik öğrencilerden Suriyeli akranlarına anlamlı bağış

Batman’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen anaokulunun öğrencileri tarafından, Suriye’deki iç savaştan dolayı mağdur olan çocuklar için açılan kermesten elde edilen 5 bin lira Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Ziraat Bankası hesabına yatırıldı.

Minik öğrencilerden Suriyeli akranlarına anlamlı bağış

22 Kasım 2017 16:55


15 Temmuz Şehitleri Anaokulu ile Türk Kızılayı El Ele sloganıyla 31 Ekim’de Batman Üniversitesi bahçesinde düzenlenen kermesten elde edilen 5 bin lira, Suriye’deki iç savaşta mağdur olan ve Cerablus kentinde bulunan çocuklara ulaştırılmak üzere Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.


Okul Müdürü Esra Özdemir ile birlikte Ziraat Bankası Petrolkent Şubesi’ne gelen öğrenciler, parayı Ziraat Bankası Petrolkent Şubesi Müdürü Muharrem Kocaaslan’a teslim etti. Teslim alınan para, Cerabluslu çocuklara ulaştırılmak üzere Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Ziraat Bankası hesabına yatırıldı. Banka Müdürü Kocaaslan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.




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