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18 Mayıs 2018 16:29

Minikler belediye hayvan bakım evini gezdi

Hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyonu için hizmet veren Batman Belediyesi Hayvan Bakım Evi, minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılıyor.

Minikler belediye hayvan bakım evini gezdi

18 Mayıs 2018 16:29


Belediye Hayvan Bakım Evi’ni gezen anaokulu öğrencileri, bakıma ve korumaya alınan hayvanları yakından görme ve tanıma imkanı buldu. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından hayvan bakım evini ziyaret eden öğrencilere hayvan sevgisi ve bunun tüm topluma yaygınlaştırılmasının gerekliliği anlatıldı. Hayvan Bakım Evi ve verilen hizmetler hakkında bilgi verilen çocuklara, sokakta yaralı, yardıma muhtaç hayvanlarla karşılaşmaları halinde Alo 153 hattıyla iletişime geçebilecekleri anlatıldı. Öğrencilere, Belediye Hayvan Bakım Evi’ndeki bütün bölümler gezdirildi. Çocuklar barınaklarda yaşayan ve korunan farklı türdeki hayvanları yakından görme ve sevme imkanı bulmanın mutluluğunu yaşadı.




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