MÜSİAD’dan görme engellilere özel sınıf

MÜSİAD Batman Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle görme engelliler için 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda özel sınıf açtı. Okulun açılışına, Batman Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, MÜSİAD Batman Şube Başkanı Suad Özdemir ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Çocuklarımızın yüzü gülsün”

Görme engelli öğrencilerin eğitim alacağı ve okuma yazma öğreneceği sınıfın açılışını gerçekleştiren Vali Ahmet Deniz, “Çocuklarımızın burada eğitim göreceği son model teknolojinin olduğu yazıcısı, bilgisayarı ve tabletlerin bulunduğu sınıf yaklaşık 70 bin liraya mal oldu. Çocuklarımızın yüzü gülsün istiyoruz. Her çocuk bizim için kıymetli ve değerli. Hepimizin geleceği onlar. Geçen sene üniversite sınavında Türkiye birincisi kızımız görme engelliydi. İmkan ve fırsat verildiği zaman çocuklarımız çok güzel yerlerde olacaklar. Bize de düşen onlara yardımcı olmak ve destek olmak. Kuruluşlarımızın bu işlerin içinde olması çok güzel. Belediye başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuğum sebep oldu”

Kızı görme engelli olan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı Emin Altun’un girişimleri ile 15 Temmuz İlkokulu’nda açılan görme engelliler sınıfı eğitim öğretime başladı. Görme engelliler sınıfı hakkında bilgi veren Altun, “Daha önce görme engelliler sınıfı Batman’da yoktu. Çok zorluklar çekerek açtık. Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz çok destek oldu. Teknolojik bir sınıf açtık. Yönetim Kurulumuzun çok büyük katkıları oldu. Şu an da 10 kişilik bir sınıfımız var. Daha büyük sınıflar ve hatta okul açmaya kadar gidebiliriz. Benim de görme engelli bir çocuğum var. Bu işe başlamama çocuğum sebep oldu. Sizin de vasıtanızla görme engelli vatandaşlarımız da varsa bize ulaşabilirler. Batman MÜSİAD’a ulaşıp onlarında bu sınıflara kayıt yaptırıp eğitimlerine katkıda bulunmak isterim” diye konuştu.

“STK’lar kuru bir kutlamanın dışına çıkmalı”

Sivil toplum kuruluşlarının, engellilerle ilgili kuru bir kutlamanın dışına çıkıp farkındalık oluşturması gerektiğini belirten MÜSİAD Batman Şube Başkanı Suad Özdemir ise, şunları kaydetti:

“Dünya engelliler gününde bir farkındalık oluşturma adına biz sadece sözde değil de, kuru kutlama değil, farkındalık oluşturma adına engelliler sınıfı oluşturmayı düşündük. Üyelerimizle beraber istişarelerde bulunduk. İlk etapta 10 öğrencinin eğitim göreceği bir sınıf oluşturduk. İleri ki zamanda daha ileriye götürmek için dernek olarak büyük bir çabamız olacaktır. Diğer sivil toplum örgütlerinde de ve hayırsever iş adamlarından da kuru bir kutlamanın dışına çıkıp farkındalık oluşturmak adına fiiliyata geçip, fiziki olarak ta bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ilk oldu inşallah bundan sonrası da bizim hem de sizlerin elinde olsun. İnşallah bunların da devamı da gelir.”

Görme engelli öğrenci Hilal Arslan ise, görme engelliler sınıfı açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.