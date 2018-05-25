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25 Mayıs 2018 17:51

Ofis basan kızlardan 2’si tutuklandı

Batman’da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kızdan 2’si tutuklandı, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ofis basan kızlardan 2’si tutuklandı

25 Mayıs 2018 17:51


Batman’da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) söz konusu olayı gündeme getirmesinin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.’ye ulaşan özel ekip, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Kızlardan, görüntüleri çektiği belirlenen H.Ö. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan R.Y. ve E.K. ise tutuklanarak, Batman M Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.


R.Y. ve E.K.’nin ifadelerinde, “Pişmanız, bir anlık sinirle bu olayı yaptık” dedikleri öğrenildi.




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