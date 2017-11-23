"Öğretmenlik mesleği karanlığı aydınlatan mum gibidir"

Eğitimin insanın doğumundan ölümüne değin hayatı boyunca öğrendiklerini kapsayan bir süreç olduğunu belirten Başkan Vekili Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Aksoy, "Eğitimle sorunlar çözülür, eğitimle kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanda ilerlenir. Öğretmenlik mesleği karanlıkları aydınlatan mum ışığı gibidir” dedi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Aksoy; “Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlık göstermektedirler. 24 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği gündür. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, tüm öğretmenlerimize sağlık ve esenlik dolu günler dilerim’’ diye konuştu.