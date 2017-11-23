Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:36

"Öğretmenlik mesleği karanlığı aydınlatan mum gibidir"

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, öğretmenlik mesleğinin karanlığı aydınlatan mum gibi olduğunu söyledi.


23 Kasım 2017 15:36


Eğitimin insanın doğumundan ölümüne değin hayatı boyunca öğrendiklerini kapsayan bir süreç olduğunu belirten Başkan Vekili Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Aksoy, "Eğitimle sorunlar çözülür, eğitimle kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanda ilerlenir. Öğretmenlik mesleği karanlıkları aydınlatan mum ışığı gibidir” dedi.


Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Aksoy; “Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlık göstermektedirler. 24 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği gündür. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, tüm öğretmenlerimize sağlık ve esenlik dolu günler dilerim’’ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç