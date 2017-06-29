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29 Haziran 2017 15:37

Öldürülen yılanın karnından tavuk çıktı

Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde kümese giren ve köylüler tarafından öldürülen yılanın karnından tavuk çıktı.

Öldürülen yılanın karnından tavuk çıktı

29 Haziran 2017 15:37


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Demirlipınar köyü sakinlerinden Makbule Doğan, sabah saatlerinde tavuklarına yem vermek için kümese gitti. Kümesin kapısını açan Doğan, kümeste yılan olduğunu fark etti. Yılan, Doğan’ın haber verdiği eşi Mehmet Şah Doğan tarafından kümesten çıkarılarak, kürekle öldürüldü. Öldürülen yılanın karnından daha önce yuttuğu tavuğun çıktığını gören köylüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Makbule Doğan’ın eşi Mehmet Şah Doğan, eşinin yılanı görünce kendisine haber verdiğini ve eşine yardım etmek için kümese gittiğini anlatarak, “Yılanı görünce rengi ve büyüklüğü karşısında şaşırdım. Yılanı öldürmek için elime kürek aldım ve kürekle yılana vurdum. Yılan öldükten sonra karnının şiş olduğunu fark edince içini açtık. Kayıp tavuklardan bir tanesi yılanın karnından çıktı. 50 yaşındayım ilk defa bu kadar büyük bir yılan gördüm” dedi.




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