(Özel) Batman’dan Avrupa’ya ekmek ihracatı

Avrupa ülkelerine de tandır ekmeği gönderen Batman Girişimciler Derneği Başkanı Gülhan Bağrıyanık bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Batman’da tandır ekmeği köylerde ‘tandır damı’, şehirde ise ‘tandır evi’ olarak tabir edilen yerlerde üretilmeye devam ediyor. Köydeki kadınlar evlerinin ihtiyacını karşılamak için tandır ekmeği pişirirken, şehirde yaşayanlar ise bu işi gelir kapısı haline getirdi. Batman Girişimci Kadınlar Derneği, 2 tandır fırınını dernek binasının bahçesine yaparak tandır ekmeği üretmeye başladı. Günde yaklaşık 200 - 300 ekmeğin üretildiği tandır fırınları kadınlar için iş kapısı oldu.

Tandır fırınında çalışan iki kadın ise aile ekonomilerine ekmek üreterek katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Gülhan Bağrıyanık, Kültür Mahallesi’nde açtığı tandır evinde ekmek pişirip satarak hem bu yok olmaya yüz tutmuş geleneği canlandırmaya hem de aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Bağrıyanık, tandır ekmeğini eski günlerine döndürmenin gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Uzun süredir aile bütçesine katkı sağlamak için bir iş yapmayı düşündüğünü belirten Bağrıyanık, Avrupa ülkelerine de tandır ekmeği gönderdiklerini vurguladı.

Derneğin 2008’de kurulduğunu ve bir yıldır da tandır ekmeği üretmeye başladıklarını belirten Batman Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Gülhan Bağrıyanık, “Bir buçuk yıl önce tandır ekmeği üretmeye başladık. 2 kadınımızı evine ekmek götürmek üzere istihdam ettik. Yok olmaya yüz tutmuş tandır ekmeği kültürünü aslında biraz da yaşatmak amaçlarımızdan biriydi. Eskiden her evin önünde bir tandır vardı. Ekmek üretiliyordu. Bizde bunu yaşatmak istiyoruz. Köyden biraz şehre taşıdık. Günde 7-8 tandır üretiyoruz. Her tandırdan 20-25 ekmek çıkıyor. Ekmekte kendini pazarladığı için biz talebi de karşılayamıyoruz. Burada amacımız ticari değil kadınların evine küçükte olsa ekonomik olarak bir katkı sağlaması, öğrencisini okutup okula gönderebilmesi. Müşterilerimiz bu ekmekleri alıp il dışına ve yurt dışına da gönderiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Marmaris, Kuşadası’na ekmek gönderdik. Almanya’ya ve Avrupa’ya bile ekmeğimizi gönderdik. Günde 200 ile 300 ekmek yapıyoruz. Siparişe göre değişiyor. Bazı müşterimiz bizi çok sıkıştırdığı zaman kapasiteyi zorlayıp 300 ekmeğe kadar çıkarabiliyoruz" dedi.

Aile bütçesine katkıda bulunan Rıskiye Elibol, yaptığı ekmeklerden elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. Elibol, “Aile bütçemize katkıda bulunmak için biz burada çalışıyoruz. Ailemizin ihtiyacı var. Çocuklarımız ve torunlarımız var mecburen biz gelip çalışıyoruz. Bu nimet güzel bir şeydir, bunu herkeste yapıp karşılayamaz. Bizim siparişlerimiz çok. Her yere de gönderiyoruz. Ekmeklerimiz yağlı, sütlü ve kepekli şeklinde yapılıyor. Haca gidenler için de yapıyoruz. Talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Avrupa’dan, Almanya, Amerika, Hollanda ve İsviçre’ye gönderiyoruz. Yurt içine de her yere gönderiyoruz. Buraya gelip ekmeğimizi tadan ailelerine hep sipariş veriyorlar” diye konuştu.

Müşteri Zınar Dilber ise İstanbul’daki ailesine ekmek gönderdiğini söyledi. Dilber, “Annemler İstanbul’a gittiği için, köyden uzaklar diye daha önce buradan sipariş ettiğimiz tandır ekmeğini beğendikleri için buradan tekrar İstanbul’a gönderiyoruz. İstanbul’da bu lezzette tandır ekmeği bulamıyorlar. Betonlaşmış yapıların içinde köy ürünlerinin bulunmaması kötü olur ama şimdi betonlaşmış yapıların içinde köy ürünlerinin bulunması bir avantajdır. Dezavantaj değildir” şeklinde konuştu.