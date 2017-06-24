(Özel haber) Çocuklarına bayramlık alamayan ailenin dramı

Beşiri ilçesinde ikamet eden Çınar ailesinin reisi Mahsum Çınar geçirdiği rahatsızlıktan dolayı çalışamıyor. Eşi ve 7 çocuğuna temizlik yaparak bakan anne Kümet Çınar, ayak ve bel ağrıları nedeniyle kendisi de çalışamaz duruma geldi. Komşuların yardımı ile geçinmeye çalışan Çınar ailesi tek odalı kiralık evde yaşam mücadelesi veriyor. Kaymakamlık tarafından daha önce yardım alan Çınar ailesinin Kümet Çınar adına kayıtlı mal varlığı çıkmasından dolayı bu yardımlarının da kesildiği belirtildi.

Çocuklarına bayramlık ve bayramda şeker toplamak için gelecek çocuklara şeker alamadığı için üzüldüğünü dile getiren Kümet Çınar, çocukları bayramlık istediğinde üzüldüğünü dile getirdi. Eve sığamadıkları için dışarıda yatmak zorunda kaldıklarını ve burada da yılan ve akreplerin olduğunu belirten Kümet Çınar, “Bayram geliyor ama ben üzülüyorum. Para olmadığı için çocuklarıma şeker ve bayramlık kıyafet alamıyorum. Allah rızası için yardım istiyorum, ev yok dışarıda yatıyoruz. Elbiselerimizin hepsi dışarıda, hiçbir şey yok, çamaşır makinesi olmadığı için çamaşırları elimle yıkıyorum ya da komşular yıkıyor” dedi.

“Her yıl yılın annesi seçiliyor”

İki kız çocuğunu üniversitede okutan anne Kümet Çınar, çocuklarını imkansızlıklar içinde okuttuğu için her yıl ilçede yılın annesi seçiliyor. Çocuklarını üniversitede okuttuğunu ancak son zamanlarda para gönderemediğini anlatan Kümet Çınar, “Çocuklarım üniversite okuyorlar, durumumuz yok, çok zor durumdayız, onlara para gönderemiyorum. Parasızlıktan diğer küçük çocuklarımı okutamadım. Ev temizliğine gidiyordum, ayaklarım ağrıyor iş yapamıyorum, bu yüzden temizliğe artık gidemiyorum. Dışarıda yatıyoruz, akrepten yılandan korkuyoruz. Bayram geliyor çocuklarıma elbise ve şeker alamıyorum, çok üzülüyorum. Çocuklarım istedikçe ben üzülüyorum. Gelen çocuklara şeker veremiyorum. Kirayı bile komşular veriyor. Eşim hasta kolu kırık iş yapamıyor. Büyüklerden, yetkililerden yardım istiyorum. Bayramımız buruk geçiyor” ifadelerini kullandı.