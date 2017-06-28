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28 Haziran 2017 12:58

Sanayi ustasından ‘klima’ uyarısı

Batmanlı sanayi ustası Hakan Babür, bakımı yapılmayan araç klimalarının hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti.

Sanayi ustasından ‘klima’ uyarısı

28 Haziran 2017 12:58


Batmanlı klima ustası Hakan Babür, klimaların yaz aylarında nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi verdi. Klimanın yaz aylarındaki bunaltıcı sıcaklarda vazgeçilmez bir aksesuar olduğunu belirten Babür, araç klimaları karanlık ve nemli ortamlar olduğu için küf ve mantar oluşumu için uygun yerler olduğunu ve bu yüzden kış aylarında ihmal edilen klimaların, küf ve bakteri oluşumuna ortam sağlayarak yaz aylarında hastalıklara neden olabildiğini bildirdi. Birçok kişinin klima tamirinin pahalı olduğunu sandığını ifade eden Babür, “Klima için alacağınız önlemler ve belli dönemlerde yaptıracağınız bakımlarla olası masraflardan kurtulabilirsiniz. Araca binerken güneş altında kalan arabaların iç sıcaklıkları bir hayli yüksektir. İçerideki var olan sıcaklığı dışarıya atmadan klimayı çalıştırmanız, hem gereksiz yakıt tüketimine neden olup hem de aracı uzun sürede soğutmanıza neden olacak. Arabaya bindikten sonra camlar açık olarak birkaç dakika boyunca klimayı çalıştırmanız araç içerisinde aşırı sıcak havayı dışarıya atmanız yardımcı olacaktır. Klima evaporatöründe nem meydana gelerek bakteriler üremektedir. Aracınızı park edeceğiniz yere yaklaşırken klimayı kapatarak 1-2 dakika boyunca havalandırmayı çalıştırmanız, peteklerin kurutularak bakterilerin üremesi önleyecektir" dedi.




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