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27 Haziran 2018 11:28

Sanayi ustasından ‘klima’ uyarısı

Batmanlı araç klima ustası Adil Dilek, “6 ayda bir klimalara yağ bakımı ve gaz bakımı yapılması gerekiyor.

Sanayi ustasından ‘klima’ uyarısı

27 Haziran 2018 11:28

Ayrıca polen fitresinin değişmesi gerekiyor” dedi.


Batmanlı araç klima ustası Adil Dilek, klimaların bakımı ile ilgili bilgi verdi. 6 ayda bir bakımı yapılmayan araç klimaların polen fitresinde biriken pisliklerin hastalıklara davetiye çıkardığını anlatan Dilek, “Bölgemiz gayet sıcak ve nem oranı bölge olduğu için sıcak bölgede yaşıyoruz. 6 ayda bir klima yağ bakımı ve gaz bakımı yapılması gerekiyor ve polen fitresinin değişmesi gerekiyor. Bölgemiz toz ve dumanlı bir bölge olduğu için ister istemez polen fitreleri toz duman tutuyor. Bu polen fitrelerin içerisinde oluşan toz ve pislik kanserojen bir madde oluşturuyor. Bu nedenlerin olmaması için 6 ayda bir polen fitresi klima gazı, klima yağ bakımı yapılması lazım. Bu önemli uyarılar araç sahiplerinin dikkatinedir. Polen fitresi toz, ağaç dalları, yaprak gibi şeyler polen fitresinde birikiyor. Biriken pislik kanserojen bir madde oluşturuyor” diye konuştu.




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