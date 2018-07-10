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10 Temmuz 2018 11:53

Sason’a tayin olan savcı ve hakimlere veda yemeği

Batman’ın Sason İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, tayinlerinin çıkmasıyla ilçeden ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Aydın, Hakim Akın Terzioğlu ve Hakim Zümrüt Öztürk onuruna veda yemeği verdi.

Sason’a tayin olan savcı ve hakimlere veda yemeği

10 Temmuz 2018 11:53


İlçe Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Bölük Komutanı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Kerim Türedi ve diğer kurum amirlerinin davet edildiği veda yemeğinde konuşan kaymakam Ökkeş Beyaz, savcı ve hakimlerin ilçede hoş bir seda bıraktıklarını belirtti. Kaymakam Beyaz, “İlçemizde görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı ve Hakimler için burada güzel anılarla ve güzel intibalar bırakarak ayrılacaklarını görüyoruz. Görev süresince göstermiş oldukları nezaketten, sıcakkanlılıklarından ve anlayışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Yemeğin ardından Kaymakam Beyaz tarafından tayini çıkan savcı ve hakimlere plaket takdim edildi.




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