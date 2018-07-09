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09 Temmuz 2018 17:13

Sason’da heyelan tehlikesi

Batman’ın Sason ilçesinde 20 köye ulaşım sağlayan grup köy yolunda heyelan tehlikesi köylülere korku dolu anlar yaşatıyor.

Sason’da heyelan tehlikesi

09 Temmuz 2018 17:13


Mereto Dağı çevresinde bulunan 20’den fazla köy ve mezra yolunu birbirine bağlayan Sason grup köy yolu kenarındaki dağda büyük çatlağı gören vatandaşlar Ergünü, Kayadüzü, Taşyuva, Çınarlı, Yolüstü, Çalışlar, Yürekli, Erikli, Çayırlı, Kınalı, Meşeli, Örenağıl, Altıdere, Yuvalar, Derince, Çakırpınar, Sarıyayla, Kaleyolu, Dikbayır, Bayramlar köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunun 2’nci kilometresinde olası bir heyelan olmadan yetkililerin önlem almasını istedi. Köylüler, önlem alınması durumunda büyük tehlikelerin kendilerini beklediğini dile getirdi.




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