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22 Mayıs 2018 14:38

Sason’da miniklerin sergisi yoğun ilgi gördü

Batman’ın Sason ilçesinde Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yıl içerisinde yaptıkları etkinlikleri yılsonu sergisinde sergiledi.

Sason’da miniklerin sergisi yoğun ilgi gördü

22 Mayıs 2018 14:38


Yunus Emre Anaokulu bahçesinde açılan sergide, minik öğrencilerin birinci dönem ve ikinci dönem özenle hazırladıkları resimler ve atık materyallerden yaptıkları çeşitli etkinlikler sergilendi. Minik öğrencilerin ilk sergi deneyimine ortak olan İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, ana okullaşmanın ülkemizde her geçen gün daha da yaygınlaştığını belirterek, “Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelişimi açısından önemli olduğu her durumda kanıtlanmıştır. Anaokulu sayesinde öğrencilerimiz eğitim hayatına daha güçlü adım atacaktır. Velilerin ve öğretmenlerin bu çalışmalarından dolayı öğrencilerimizle gururlanmaları önemlidir. Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.


100’den fazla resmin yer aldığı sergiye kurum amirleri ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci velisi katıldı.




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