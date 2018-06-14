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14 Haziran 2018 14:38

Sason’da Önül’ün konserine ilgi

Ramazan etkinlikleri kapsamında Sason Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda Abdurrahman Önül’ün konserine Belediye Başkanı Cuma Uçar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sason’da Önül’ün konserine ilgi

14 Haziran 2018 14:38


Cumhuriyet Meydanında düzenlen Ramazan etkinliğine Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçedeki kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ünlü sanatçının konserini protokol sıralarından izleyen Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, bu tür etkinliklerin halkı kaynaştırdığını belirterek, Ramazan etkinliklerinin ilçe ilk defa düzenli olarak yapıldığını kaydetti. İlçe halkı adına Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz’a teşekkür etti.


Ramazan etkinlikleri kapsamında Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada da, “Kaymakamlık olarak halkın Ramazan ayının güzelliklerini ve maneviyatını en iyi şekilde yaşaması için ilk defa gerçekleştirilen etkinlikler bu konser ile son buldu. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayda toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenerek kuvvetlendi. Kaymakamlık olarak gerek sosyal faaliyetlerde olsun, gerek diğer hizmetlerde olsun halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm ilçe halkımızın Ramazan Bayramı’nı da kutlarız” dedi.




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