Sason’da yol temizleme çalışmaları devam ediyor

Batman’ın Sason ilçesinde iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılması çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Yuvalar köyü Üçdirek mezrası, Yürekli, Çakılpınar, Kaleyolu ve Altıdere köy yollarında yol temizleme çalışmalarının devem ettiği bildirildi. İl Özel İdaresi yetkilileri, Sason ilçe kırsalında kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında 3 kepçe, 1 dozer, 2 greyder ile çalışmalara devam ettiklerini belirterek, yol açma ve temizleme çalışmalarında da 11 personelin çalıştığını ifade edildi.