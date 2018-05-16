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16 Mayıs 2018 13:27

Sason’daki öğrenciler sinema ile tanıştı

Dünya Çocukları Derneği (DUCODER) ’Haydi Çocuklar Sinemaya´projesi çerçevesinde, bugüne kadar sinemaya gidememiş, 50 öğrenci sinemayla tanıştırıldı.

Sason’daki öğrenciler sinema ile tanıştı

16 Mayıs 2018 13:27


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 araçlık bir konvoy ve gözetmen öğretmenlerle birlikte Batman’a giden öğrenciler, Batman’da bir iş merkezinde bulunan binema salonunda ilk kez film izledi. İlk kez beyaz perde ile tanışan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gezilerinde öğrencilere rehberlik eden Yücebağ Posta Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yıldız, proje ile yeni neslin kültür, sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanması amaçlandığını belirterek, ilk defa sinema salonunda film izleyen öğrencilerin keyif aldığını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Sinema salonunda film izleyen öğrencilere, Batman’ı yakından tanımaları için, gezi turu düzenlendi. Program sonunda, hep beraber yemek yiyen öğrenciler, Sason’a döndü.




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