Sasonlu muhtarlar, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve dernek yönetimi tarafından karşılanan muhtarlar, dernekle dayanışma içerisinde olacaklarını belirterek, Başkan Çelik ve yönetimine başarılar diledi. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Çelik ise, ilçede bulunan derneklerin dayanışmasının önemine değinerek, özelikle teröre ve terör yandaşlarına karşı yürütülecek her türlü harekatı destekleyeceklerini belirtti. Çelik, “Bizim derneğimizin kuruluş amaçlarından biride yıllarca sömürülen bölge halkına terörün gerçek yüzünü göstermektir. Kürt halk için dağlarda olduğunu belirten eli kanlı terör örgütleri, yıllarca bölge halkını çeşitli yalanlarla kandırarak eğitim almalarını engellediği gibi gelişmelerini de engellemiştir. Bizler önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılar, paneller ve basın açıklamaları ile sivil toplum kuruluşu olarak bunların gerçek yüzünü vatandaşlarımıza göstereceğiz. Bu terör örgütü PKK ve yandaşları istedikleri gibi kolayca masum vatandaşı ağlarına düşürmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.