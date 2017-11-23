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23 Kasım 2017 16:05

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için anma konseri

Batman Belediyesi, Kozluk’ta görev yaptığı okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken şehit edilen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına konser düzenliyor.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için anma konseri

23 Kasım 2017 16:05


Batman Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinliklerinin son programı, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı anma konserine ayrıldı. 24 Kasım etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı anma konseri programını, öğretmen arkadaşları sunacak. Aynı zamanda müzik öğretmeni olan şehit öğretmen için arkadaşları tarafından sunulacak olan anma konseri, Batman Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına düzenlenen anma konserine Batmanlıların katılım ve duyarlılığını bekledikleri belirtildi.




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