Tandırdan çıkan kıvılcımlar anız yangınına neden oldu

Mahalle sakinleri, kuyudan aldıkları taşıma su ile yangının büyümesini engelledi.

Aydın Konak Mahallesi’nde bulunan bir tandırda ekmek pişirilirken çıkan kıvılcımlar hasadı yeni yapılan buğday tarlasındaki anızlara sıçradı. Kısa sürede tandırdan sıçrayan kıvılcımlar anız yangınına neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinleri kuyulardan su çekerek ilk müdahalede bulundu. Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri daha sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri soğutma işlemi yaparak yangının büyümesini önledi.