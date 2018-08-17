Özellikle barış sürecinin PKK terör örgütü tarafından bozulmasıyla Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Ayngebire mesire ve piknik alanı yıllarca kaderine terk edilmiş ve kimseler tarafından ziyaret edilmemişti. Devletin teröre karşı yürüttüğü kararlı mücadele sonucunda bölgede terörün bitme noktasına gelmesinin vatandaşlara verdiği güvenle bu günlerde mesire alanları yerli ziyaretçi akınına uğruyor. Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Ayngebire mesire alanının özelikle hafta sonlarında günde yaklaşık 5 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Kozluk Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Hikmet Gülşen, bölgede sükunetin devam etmesi durumunda Ayngebire’nin Kozluk için önemli bir gelir kaynağı haline geleceğini belirtti. Gülşen, "1992 yılında Kozluk ilçemizde bulunan Ayngebire mesire alanı azda olsa çevrede bulunan köylüler tarafından kullanılıyordu. Kozluk ilçemiz ile Sason ilçesi arasında bulunan köylerde ikamet eden vatandaşlarımız seyahatleri sırasında Ayngebire mesire alanında defalarca terör örgütü PKK tarafından yolları kesilerek katledildi. Bu saldırılar bölge halkını yılarca mesire alanlardan uzaklaştırdı. Devletimizin bu son yıllarda yürüttüğü kararlı mücadele ile bölgedeki terör örgütü mensupları son derece azaltıldı bu durum bölge vatandaşlarına güven verdi. Eskiden kullanılmayan bölgemizdeki birçok mesire alanı şuanda ziyaretçi akınına uğruyor. İlçemize bağlı Ayngebire mesire alanına hafta sonları 5 bin kişi civarında ziyaretçi ailece gelip burada huzur içerisinde piknik yapıyor. Bu mesire alanında ziyaretçinin günlük ihtiyacını karşılayabileceği her türlü imkan mevcuttur. Ayngebire’de bay ve bayan mescidi, tuvaletler, lavabolar, çöp toplama alanları, konaklama alanları ve kahvehaneler mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda bu alanın daha da kullanışlı hale getirilerek ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu bölge artık güzelliklerle anılacak" dedi.